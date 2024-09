Handball SV Leonberg/Eltingen: Das Team bereitet Trainer Oliver Cicione viel Freude

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen sind in der Saisonvorbereitung auf die Zielgerade eingebogen: Vor dem Auftaktspiel in der Oberliga Württemberg am 21. September (20 Uhr) im Sportzentrum gegen den Regionalliga-Absteiger TSV Deizisau hat die Mannschaft einige Testspiele erfolgreich absolviert. Das Trainerteam mit Chefcoach Oliver Cicione und Co-Trainer Philip Schückle legen in der finalen Abstimmung sehr viel Wert auf die Abwehrarbeit. „Die Jungs hängen sich voll rein und ziehen klasse mit“, freute sich Cicione, „ich bin mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden.“

Gespielt wird auch. In Testspielen ging es gegen den TSV Asperg – im Sportzentrum war deutlich zu erkennen, dass der Aufsteiger in die Verbandsliga vor allem in der Defensive noch nicht in der höheren Liga angekommen ist. Mit 49:32 (26:17) waren die Leonberger klar Herren im Haus, trotz des klaren Vorsprungs zur Pause hielt das Team um Kapitän Dominik Fischer auch in der zweiten Hälfte das Tempo hoch – bemerkenswert: Jeder Feldspieler verbuchte mindestens einen Torerfolg.

Probleme gegen den TSV Bönnigheim

Gegen Verbandsligist HSG Böblingen/Sindelfingen folgte ein 35:22 (16:13). In der Partie nahm Cicione viele Spielerwechsel und Systemwechsel vor, sodass das Match bisweilen eng wurde. In der Pause lautete die Ansage, das Spieltempo so hoch wie möglich zu gestalten – und so wurde die HSG souverän niedergekämpft. Gegen den Verbandsligisten TSV Bönnigheim lag der SV zur Pause zurück, siegte am Ende aber mit drei Treffern Differenz. „Die Jungs waren nach einer anstrengenden Woche kaputt“, sagte Cicione, „aber sie haben sich zusammengerissen und das Spiel nach der Pause gedreht.“