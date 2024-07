Handball SV Leonberg/Eltingen: Das Spiel ist aus – für Jakob Ulrich

1 Die Karriere als Spieler ist beendet: Jakob Ulrich wird dem Handball verbunden bleiben – in welcher Rolle, ist noch unklar. Foto: Andreas Gorr

Der Handballer des SV Leonberg/Eltingen muss nach einer fast zweijährigen Leidenszeit seine Spielerkarriere beenden. Dem Club wird er aber treu bleiben.











Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bei Jakob Ulrich ist sie vor etwas mehr als einer Woche gestorben. Die Hoffnung auf die Rückkehr aufs Handballfeld als Kreisläufer des SV Leonberg/Eltingen. Im Sprunggelenk des linken Fußes steckt ein so großflächiger Knorpelschaden, dass er nicht operabel ist. Rien ne va plus. Nichts geht mehr im Handball-Roulette für den 28-Jährigen. „Es tut schon weh“, stöhnt Jakob Ulrich, „wenn man das, was man über 20 Jahre lang mit großer Hingabe und mit Feuereifer gemacht hat, nicht mehr tun kann.“