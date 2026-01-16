Nach dem denkwürdigen Hinspiel sind die Handball-Lurchis nun im nächsten Drittliga-Derby beim VfL Pfullingen gefordert. SVK-Coach Alexander Schurr lobt den Transfer der Gastgeber.
Dass das Duell beim VfL Pfullingen kein Selbstläufer wird, dürfte allen beim SV Salamander Kornwestheim klar sein. Der Trainer der Drittliga-Handballer, Alexander Schurr, stellt vor der Auswärtspartie am Samstagabend in der Kurt-App-Halle (Anpfiff 20 Uhr) sogar klar: „Diese Begegnung zählt definitiv zu den herausforderndsten Aufgaben in der Liga.“