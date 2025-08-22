Endlich geht es wieder los: Am frühen Sonntagabend (Spielbeginn 17 Uhr) starten die Handballer des SV Salamander Kornwestheim in die neue Saison der 3. Liga Süd. Zum Auftakt wartet auf die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr gleich ein wahrer Prüfstein: Die SG Pforzheim/Eutingen. Bereits im Vorjahr fand das Auftaktduell zwischen den Salamanderstädtern und der Spielgemeinschaft in der Bertha-Benz-Halle statt. Damals mit erfolgreichem Ausgang für die Schurr-Sieben.

Jetzt blicken die Kornwestheimer abermals voller Vorfreude und großer Motivation auf dem Saisonstart entgegen. Nach der sehr intensiven und guten Vorbereitung herrscht im Lager der Lurchis nämlich spürbare Aufbruchsstimmung. „Die Jungs brennen jetzt richtig auf den Rundenbeginn. Wir sind ready und wollen auch zeigen, dass wir bereit sind“, sagt der Cheftrainer. Der Saisonbeginn komme also genau zum richtigen Zeitpunkt, sagt der Coach.

Positive Erninnerungen an letzten Saisonauftakt

Die positiven Erinnerungen an den vergangene Rundenauftakt wecken dabei natürlich einige Hoffnungen. Doch Schurr bremst etwas ein: „Pforzheim hat einen breit aufgestellten Kader, ist ein äußerst ambitioniertes Team und mit seiner Qualität immer eine Herausforderung.“ Im letzten Jahr startete der Gastgeber schlecht in die Hinrunde. Dann legte die Mannschaft um Trainer Alexander Lipps jedoch zu und schloss die Saison letztendlich mit dem achten Tabellenplatz und einem positiven Punktekonto ab.

Mit den Goldstädtern treffen die Kornwestheimer am Sonntag zudem auf einen Kontrahenten, der nicht nur mit einer allgemein sehr robusten Mannschaft auf der Platte steht, sondern auch für seine körperliche Verteidigung bekannt ist. Die Lipps-Sieben wird es den Lurchis mit ihrer defensiven 6:0-Verteidigung definitiv nicht leicht machen durchzubrechen und die Treffer zu erzielen. Dementsprechend müssen die Salamanderstädter von Beginn die eigene Defensive stabil stellen und mit ihrem Tempospiel die Tore landen. Inwieweit sich dabei schon die Neuzugänge Luke Kaysen, Toni Luithardt, Lukas Reu und Jan Kägler präsentieren werden, wird sich zeigen.

Broschwitz zieht die Fäden im Rückraum

Aufseiten der Goldstädter wird sich neben dem bekannten Spielgestalter Julian Broschwitz hingegen sicherlich auch Pforzheims Neuzugang Oskar Emanuel präsentieren. Der 26-Jährige trug zuletzt das Trikot des Zweitligisten Dessau-Rosslauer HV und spielt als Linkshänder auf der Position im rechten Rückraum. Trotzdem wird Mittelmann Broschwitz auch weiterhin die Fäden im Rückraum ziehen. Er ist und bleibt zentraler Dreh- und Angelpunkt des SG-Spiels und führt klug die Regie. Hin und wieder hat der Spielmacher auch Überraschendes in petto.

Des Weiteren zu beachten sind für die Lurchis aber auch Akteure wie Kreisläufer Davor Sruc, Maximilian Bröhl und Matej Mikita im linken Rückraum. Allesamt sind sie den Kornwestheimern aber durch die vergangenen Duelle bestens bekannt.

„Definitiv wird das ein sehr spannendes erstes Spiel“, sagt der SVK-Coach Schurr. Die Zuschauer in Pforzheim dürfen sich sicherlich auf ein sogleich intensives wie stimmungsvolles Eröffnungsspiel freuen. Und die Lurchis würden sich ebenfalls freuen, wenn zum Anwurf um 17 Uhr auch zahlreiche Kornwestheimer Fans in der Bertha-Benz-Halle erscheinen und für gute Stimmung sorgen.