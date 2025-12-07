Die Handballer des SV Fellbach verlieren am Samstag in der Verbandsliga bei der Spvgg Mössingen mit 35:41.
Längere Auswärtsfahrten in Richtung Süden scheinen den Handballern des SV Fellbach nicht zu liegen. Jedenfalls kehrten sie in der Verbandsliga zuletzt immer ohne Zählbares zurück. Nach den Niederlagen bei der TG Schömberg (32:36) und der HSG Rottweil (32:33) hat die Mannschaft um den Trainer Frank Schmid auch am vergangenen Samstag bei der Spvgg Mössingen keine Punkte gewonnen. Sie verlor vor den rund 300 Zuschauern in der Steinlachhalle in Mössingen mit 35:41 (15:19) und zeigte dabei eine schwache Abwehrleistung. Einen Spieltag vor der Winterpause und vor dem Ende der Hinrunde ist sie damit im Klassement auf den vierten Platz zurückgefallen. „Wir tun uns gerade schwer, die nötige Aggressivität zu entwickeln, wenn der Gegner druckvoll spielt“, sagte Frank Schmid.