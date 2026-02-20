Die Handballer des TV Oeffingen und des SV Fellbach um den Spielmacher Joe Traub sind am Wochenende in der Verbandsliga jeweils auswärts gefordert.
Der Trainer Frank Schmid hat keine Hoffnung mehr, mit den Handballern des SV Fellbach noch in den Kampf um die beiden vorderen Plätze in der Verbandsliga eingreifen zu können. Zwar stehen in dieser Saison noch zehn Spieltage auf dem Programm, doch der Rückstand auf den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen (elf Punkte) und den ersten Verfolger TV Oeffingen (neun Punkte) scheint zu groß; auch wenn Joe Traub und seine Teamgefährten noch gegen beide Mannschaften ein Rückspiel zu bestreiten haben. Dagegen kam beim Tabellenvorletzten SV Remshalden um den ehemaligen und auch künftigen TVOe-Akteur Konstantin Schad zuletzt wieder ein bisschen Hoffnung auf – im Kampf um den Ligaverbleib. Das hat auch Frank Schmid vernommen, der mit den Fellbacher Handballern am Sonntag, 17.30 Uhr, in der heimischen Zeppelinhalle eben die Gäste aus Remshalden empfängt.