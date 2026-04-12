Die Verbandsliga-Handballer des SVF gewinnen gegen die Spvgg Mössingen am Sonntagabend mit 32:29 (14:14).
Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach haben es am Sonntagabend wieder einmal spannend gemacht. Am Ende aber stand gegen die siebtplatzierte Spvgg Mössingen ein verdienter 32:29-Erfolg (14:14). Dies auch, weil die Gastgeber um den neunfachen Torschützen Joe Traub letztmalig beim 14:15 in der 31. Minute in Rückstand gelegen hatten. „Hut ab vor der Leistung so kurz vor dem Saisonende“, sagte der Fellbacher Trainer Frank Schmid und zeigte sich sehr zufrieden. Mit dem Sieg ist den Fellbachern, die verletzungsbedingt (und dies wohl bis zum Saisonende) auf ihren Torwart Yannik Beck verzichten mussten, auch die Revanche für die deutliche 35:41-Hinspielniederlage Anfang Dezember geglückt.