Handball: SV Fellbach: Stark: Wente und Beck

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen das erste Heimspiel in der Verbandsliga-Saison gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn 37:30.
Nach der Niederlage zum Saisonstart beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen (30:34) haben die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach am Samstagabend ihre Heimpremiere erfolgreich gestaltet. Gegen die Gäste von der SG Freudenstadt/Baiersbronn siegte das Team um den Trainer Frank Schmid verdient mit 37:30 (17:13). Garanten für den Erfolg waren der Rückraumspieler Felix Wente, der elfmal traf, sowie der Torwart Yannik Beck, der in Summe auf 14 Paraden kam und damit das Duell mit seinen Gegenübern für sich entschied.