Die Handballer des SV Fellbach verlieren in der Verbandsliga bei den TSF Ditzingen am Samstag mit 26:28.
Die Treffer der Fellbacher Handballer in der ersten Spielhälfte lassen sich fast an einer Hand abzählen. Sieben. Ein mickriger Wert für eine Mannschaft, die in der Verbandsliga den dritten Platz erreichen möchte. Doch nach der Pause steigerte das Team des SV Fellbach sich ein wenig und kam den gastgebenden TSF Ditzingen, die noch gegen den Abstieg kämpfen, sogar wieder recht nahe. Am Ende mussten die Gäste aber am Samstag in der Sporthalle Glemsaue in Ditzingen eine 26:28-Niederlage einstecken. „Die erste Hälfte war unterirdisch, das war insgesamt ein schwaches Spiel von beiden“, sagte der SVF-Trainer Frank Schmid.