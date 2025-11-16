Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach gewinnen nach Aufholjagd mit 31:29 gegen die TSF Ditzingen.
Der Plan ist am Ende aufgegangen. Mit 31:29 (14:15) haben die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach am Samstagabend die TSF Ditzingen besiegt, nachdem sie in der 40. Minute noch mit 16:22 in Rückstand gelegen hatten. In den letzten 20 Minuten brachte dann aber der SVF-Trainer Frank Schmid den siebten Feldspieler auf den Platz und wechselte zudem Yannik Beck wieder ins Tor zurück, der in den ersten 15 Minuten lediglich zwei Paraden vorzuweisen hatte und hernach dem jungen Dominik Osap den Vortritt lassen musste. Beck hielt schließlich noch elf weitere Bälle, nachdem ihn SVF-Co-Trainer Imre Czinkoczi kurz vor der Einwechslung mit der eher beiläufigen Bemerkung „Das Torwart-Duell verlieren wir heute auch noch“ entsprechend angestachelt haben dürfte.