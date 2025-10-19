1 Felix Wente trifft fünfmal Foto: Archiv Maximilian Hamm

Die Handballer des SV Fellbach setzen sich am Samstag gegen die Gäste des TV Spaichingen mit 33:28 durch.











Wenn der Trainer früh im Spiel eine Auszeit nimmt, ist das meist ein Indiz dafür, dass ihm etwas Grundlegendes missfällt. Frank Schmid versammelte seine Handballer des SV Fellbach am Samstagabend bereits in der zwölften Spielminute wieder um sich. Nach einer 5:3-Führung lag seine Mannschaft gegen die Gäste des TV Spaichingen plötzlich mit 5:6 zurück. Grund genug für den Coach, eine Spielpause einzufordern. Hernach lief es besser, es sollte der einzige Rückstand in dieser Begegnung sein. Am Ende setzten die Gastgeber sich mit 33:28 (15:15) durch und feierten am fünften Spieltag in der Verbandsliga ihren vierten Saisonsieg. „Das war ein kniffliges Spiel. Wir wollten oft zu früh zu viel, hatten keinen Spielfluss und haben uns deshalb gegen eine gute Abwehr schwer getan. Wir durften uns nie sicher fühlen“, sagte Frank Schmid.