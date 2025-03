Handball SG Schozach Bottwartal: Timo Stauch verlängert bei SGSB-Männern

1 Hat Spaß: Timo Stauch ist auch in der kommenden Runde Trainer des Männerteams der SG Schozach-Bottwartal. Foto: Baumann

Am Samstagabend laden die Frauen und Männer der SG Schozach-Bottwartal wieder einmal zum spannenden Doppelspieltag in der Langhanshalle ein. Die Oberliga-Männer heißen um 17:30 Uhr die HSG Langenau/Elchingen Willkommen und die Drittliga-Frauen begrüßen um 20 Uhr zur Prime-Time den HC Erlangen. In beiden Fällen handelt es sich um den jeweiligen Tabellensiebten. Doch beide Male sollten sich die Beilsteinerinnen und Beilsteiner nicht zu sehr vom Platz in der Tabellenmitte täuschen lassen.