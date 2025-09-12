Handball: SG Schozach-Bottwartal: Emotionales Wiedersehen mit zwei alten Bekannten

Die SGSB-Frauen starten unter dem Langhans gegen die TSG Ketsch in der dritten Liga in die Handball-Saison. Zur Vorbereitung musste das Team in fremde Hallen ausweichen.

Am Samstagabend um 20 Uhr ist es endlich soweit: Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal eröffnen in der Langhanshalle die neue Saison. Gleich zum Auftakt wartet mit der TSG Ketsch als Zweitliga-Absteiger aber ein echter Prüfstein. Die Stimmung im Lager der SGSB-Frauen ist trotz der Mammutaufgabe bestens. „Wir haben mächtig Lust“, versichert Trainer Michael Walter vor dem ersten Pflichtspiel. Die Vorbereitungswoche verlief allerdings weiterhin nicht wirklich optimal. Da die Langhanshalle noch bis zum offiziellen Spielbetrieb am Samstag geschlossen bleibt, mussten die Frauen ihre Trainingseinheiten wiederum in anderen Hallen – zum Beispiel in Gronau und Untergruppenbach – abhalten. „Nicht die beste Lösung, aber wir machen das Beste daraus“, sagt Walter optimistisch.

Mit der TSG Ketsch kommt ein Gegner, der nach dem Zweitliga-Abstieg wohl nichts anderes im Blick hat, als schnellstmöglich wieder aufzusteigen. Vieles spricht dafür, dass die Kurpfalz Bären schon zum Saisonstart ein Ausrufezeichen setzen wollen. Doch die Schozach-Frauen wollen sich vorab nicht verunsichern lassen. Die Marschroute ist klar: „Unser Fokus liegt auf uns selbst. Wir wollen unser Spiel auf die Platte bringen“, so der Coach fokussiert.

Einfach wird das nicht: Aktuelles Video-Material zur Analyse und Spielvorbereitung liegt den Schozach-Frauen nicht vor – und auch Walter weiß: „Da müssen wir wohl sowieso schon richtig, richtig gut sein, um was Zählbares rauszuholen.“ Dennoch stellt er klar: Die Walter-Sieben möchte auf jeden Fall alles reinwerfen und schauen, was am Ende dabei herauskommt. Dabei setzen die Beilsteinerinnen auch auf die lautstarke Unterstützung von den Rängen. Mit einem begeisterten Publikum im Rücken soll der Heimauftakt auf jeden Fall zu einem leidenschaftlichen Handballfest werden.

Interessant ist zudem das sicherlich auch emotionale Wiedersehen mit zwei alten Bekannten: Natascha und Elena Fabritz. Die beiden liefen in den vergangenen vier Jahren für die SGSB auf, tragen inzwischen aber wieder das Ketscher Trikot. Sie kennen das Beilsteiner Team und die Langhanshalle also in- und auswendig. Sicherlich wird das Fabritz-Paar die Bären bestens eingewiesen haben. Dennoch: Das Spiel muss erst gespielt werden.

Die SG Schozach-Bottwartal will Heimstärke ausspielen

Die Gastgeberinnen wollen gleich zum Auftakt jedenfalls so weit wie möglich ihre Heimstärke ausspielen und vor allem ihren Kampfgeist und ihren Teamspirit unter Beweis stellen. Sie wissen: Eine tolle Stimmung könnte die Langhanshalle am Samstagabend in einen echten Hexenkessel verwandeln.

Fraglich ist noch der Einsatz von Rückraumspielerin Nina Dierolf, die zuletzt über Kniebeschwerden klagte. Nicht mitwirken wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die erst kürzlich genesene Torhüterin Hanna Krause. Dafür erhält A-Jugend-Spielerin Samia Hornung die Chance, sich im Kader zu beweisen.