Handball-Regionalliga:HC Schmiden/Oeffingen: Eine Partie mit „komischem Gefühl“

1 Rund 30 Mal pro Partie trafen die Spielerinnen der HC Schmiden/Oeffingen in dieser Runde bislang ins Netz. Foto: Archiv IMAGO

Die Handballerinnen treten in Bönnigheim an und für Trainer Bühler ist es ein besonderes Spiel.











Link kopiert



Wenn Sven Bühler am Sonntag die Sporthalle 1 in Bönnigheim betritt, dann ist es etwas Besonderes für den Übungsleiter der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen. Beim dort spielenden TSV Bönnigheim war er eineinhalb Jahre als Coach tätig, bevor er in der Vorsaison nach zwei Spieltagen entlassen wurde und danach das Angebot aus Schmiden erhalten hat. „Es ist schon ein komisches Gefühl dorthin wieder zurückzukehren, wobei ich mich voll und ganz auf meine Mannschaft konzentriere“, sagt Bühler. Und mit dieser ist er in der Oberliga mit 12:0 Punkten bislang tadellos unterwegs.