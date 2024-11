Handball Regionalliga Süd Kornwestheim: Lurchis knacken den Aufsteiger erst spät

Es war keine leichte Kost, die es für die Handball-Fans am Samstagabend in der Sporthalle Ost zu sehen gab. Denn es war vor allem in der ersten Halbzeit ein Ringen um jeden Ball zwischen dem SV Kornwestheim und der HG Oftersheim/Schwetzingen. Der SV Kornwestheim tat sich schwer mit seinem neuen Drittliga-Gegner. So platze erst Mitte der zweiten Halbzeit der Knoten bei den Lurchis. Dann aber trugen die Hausherren den Heimsieg souverän und verdient mit 31:27 nach Hause.

Dass diese Partie kein Selbstläufer wird, war klar. „Ich hatte das Spiel genau so erwartet“, sagte Trainer Alexander Schurr im Nachgang. Dass die Lurchis aber so intensiv und lange an den Gästen zu knabbern hatten, haben sie selbst nicht unbedingt vermutet. „Wir haben uns da wirklich sehr schwergetan“, gestand Spielemacher Jan Reusch nach der Begegnung. Vor allem mit der sehr offensiven Abwehr der HG Oftersheim/Schwetzingen hatten die SVK-Männer zu kämpfen. So unterliefen den Lurchis im eigenen Angriff immer wieder Fehler und sie Fanden nicht in ihr Spiel.

In der letzten Spielphase setzt sich Kornwestheim ab

Nach einer Viertelstunde notierte das Team von Trainer Alexander Schurr ein ausgeglichenes 6:6. Im Kornwestheimer Kasten machte Jan David für Niko Henke Platz. Ein Wechsel der Wirkung zeigte. Henke konnte den Lurchis den nötigen Rückhalt bieten und hatte schon bis zur Pause die eine oder andere nötige Parade. Die Defensivarbeit funktioniert somit nun recht gut, im Angriff liefen sich die SVK-Akteure allerdings immer wieder im Mann-gegen-Mann fest und gingen mit einer knappen 13:12-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig. Das Spiel war hektisch auf beiden Seiten. Immer noch gelang es dem Liga-Aufsteiger die Hausherren in der Offensive auszubremsen und selbst Lücken in der Abwehr zu finden. Doch nach einer Parade von Henke und Treffern von Tim Zeppmeisel und Finn Joneleit gelang es den Blauen erstmalig den Vorsprung auf zwei Tore zu erhöhen. In der 40. Minute lagen die Lurchis 18:16 in Führung. Ein starker Max Keil legte auf 19:17 nach. Und ein Siebenmeter von Felix Kazmeier und ein schnelles Tor von Zeppmeisel ließen schließlich erstmals eine 21:17-Führung aufleuchten. Langsam aber sicher waren die Lurchis auf der Platte zurück. Den torgefährlichen HG-Spieler Florian Burmeister hatten die Schurr-Sieben mittlerweile gut im Griff. In der 50. Minute beim Stand von 24:20 legte Schurr die grüne Karte auf den Tisch und mahnte seine Sieben noch einmal zur Vorsicht. „Nicht fahrlässig werden, war meine Ansage“, sagte der Coach nach dem Spiel. Seinem Team gelang es mit Treffern von Finn Joneleit und einem tollen Dreher von Kazmeier auf eine 26:20-Führung zur Crunch-Time wegzuziehen. Die letzte Spielphase meisterte der SVK souverän. Die Erleichterung nach dem 31:27-Sieg war dennoch allen anzumerken. „Das waren zwei brutal wichtige Punkte“, sagte Alexander Schurr zufrieden.

SV Kornwestheim: David, Henke – Reusch (1), Keil (4), Zeppmeisel (3), Kugel, Kazmeier (10/6), Tinti, Lanig, Lantella (5), Döll, Selinka (1), Bahmann, Joneleit (7).