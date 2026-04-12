Handball-Regionalliga: Klassenverbleib nach Verletzungsschock – Stuttgart/Metzingen bangt um Aufstieg

Die HSG Leinfelden-Echterdingen sichert sich gegen Freiburg den Verbleib in der Regionalliga. Die HSG Stuttgart/Metzingen II dagegen zittert um den Aufstiegsplatz.
Große Erleichterung herrschte bei den Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen. Mit dem 33:27-Sieg im letzten Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten HSG Freiburg II steht der Klassenverbleib in der Regionalliga fest. Denn auch wenn die Echterdingerinnen ihre beiden Punkte vom grünen Tisch aus dem Derby-Hinspiel gegen die HSG Stuttgart/Metzingen II (wie berichtet; Einspruchsfrist läuft noch) nicht behalten sollten, sind sie im direkten Vergleich mit den SF Schwaikheim besser platziert.