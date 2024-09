Handball-Regionalliga: HSG Leinfelden-Echterdingen: Kreuzbandriss-Schock, Teil zwei

1 Die Spielmacherin Ann-Kristin Seiter (links) ist nach ihrer langen Zwangspause wieder dabei, nun fällt ihre Schwester Katharina mit der gleichen schweren Verletzung aus. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Frauen der HSG Leinfelden-Echterdingen starten in die Saison der neu benannten Regionalliga. Erneut fällt eine ihrer Stammspielerinnen lange aus. Und den 14 Mannschaften der Staffel droht ein Abstiegsrekord.











Wenn die Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen an diesem Samstag um 18 Uhr mit dem Gastspiel beim HC Schmiden/Oeffingen in die Saison 2024/25 starten, dann tun sie das in einer neuen Liga. Das trifft freilich nur auf die Namensgebung zu, denn aus der bisherigen Baden-Württemberg-Oberliga wurde, der Fusion der drei hiesigen Landesverbände für 2025 vorausgreifend, die Regionalliga Baden-Württemberg. Sportlich betrachtet ist das weiterhin die vierthöchste Klasse in der Republik, und die ist zum alten Austragungsmodus zurückgekehrt: Anstatt einer Hauptrunde mit zwei Gruppen zu jeweils sieben Teams, die dann in eine Meister- und eine Abstiegsrunde übergehen, wird nun wieder eine normale Doppelrunde von 14 Mannschaften mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.