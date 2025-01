Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Wichtig: Sophie Lütke nicht viel Freiraum geben

1 Die Co-Trainerin Anja Itterheim hat in dieser Woche das Training geleitet. Foto: /Maximilian Hamm

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen am Sonntag die SU Neckarsulm II.











Dass die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen auch ohne ihren Trainer an der Seitenlinie gewinnen können, haben sie am vergangenen Samstag beim 34:18-Auswärtserfolg gegen den TSV Heiningen eindrucksvoll bewiesen. Was freilich auch ein Verdienst der Co-Trainerin Anja Itterheim und des Torwarttrainers Thomas Rost war, die Sven Bühler erfolgreich vertreten haben – wie auch in dieser Woche, in der wie gewohnt drei Trainingseinheiten im Terminkalender der Spielerinnen standen. Denn der HC-Coach weilt mit Benjamin Koch, seinem Kumpel und Trainer der Oberliga-Handballer des TSV Schmiden, immer noch bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer in Dänemark. Beim Spiel seiner Entourage an diesem Sonntag (15 Uhr, Sporthalle in Oeffingen) gegen die Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm wird Bühler dann aber wieder an der Seitenlinie stehen und die Kommandos geben.