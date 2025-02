Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Nach Kabinenpredigt hellwach

1 Linda Leukert (mit Ball) erzielt fünf Treffer für die gastgebenden HC-Frauen. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen um Linda Leukert tun sich zunächst schwer gegen die Gäste der TG Pforzheim, setzen sich am Ende aber in der Regionalliga souverän mit 32:24 (13:13) durch.











Link kopiert



In seiner Halbzeitansprache ist der Trainer Sven Bühler deutlich geworden. Was er in der ersten Spielhälfte von den Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gesehen hatte, war nicht nach seinem Geschmack. Doch das sollte sich nach der Pause ändern – auch dank seiner Halbzeitansprache. Die Gastgeberinnen setzten nach dem 13:13-Unentschieden umgehend um, was sieh sich in der Kabine vorgenommen hatten. Sie überließen den Gästen der TG Pforzheim keinen Zentimeter Raum mehr, blieben zwölf Minuten lang ohne Gegentreffer und führten in der Folge mit 19:13. Sie waren nun hellwach. Das alles war auch ein Verdienst der Torfrau Michelle Hoffrichter, die zahlreiche Tormöglichkeiten der Gegnerinnen vereitelte; sogar von der Siebenmeter-Linie war sie jetzt nicht zu bezwingen. Das HC-Team spielte nun wie ein Tabellenführer, der in dieser Saison in 17 Begegnungen noch keinen Punkt abgegeben hatte. Und am Ende gewann er erneut, diesmal mit 32:24. „Wir hatten zunächst keinen Zugriff in der Abwehr und haben zu viele leichte Fehler gemacht. Doch dann konnten wir den Schalter umlegen“, sagte der Trainer Sven Bühler. Er war zufrieden.