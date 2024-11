Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Großer Jubel beim Trainer

1 Zwei Punkte beim Ex-Verein erspielt: HC-Trainer Sven Bühler freut sich über den Sieg seines Teams. Foto: /Maximilian Hamm

Siebtes Spiel, siebter Sieg. Mit 28:26 gewinnen die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen in der Regionalliga beim TSV Bönnigheim.











14 Monate ist es inzwischen her, dass Sven Bühler noch die Handballerinnen des TSV Bönnigheim angeleitet hat – und dann von seinen Aufgaben entbunden wurde. Am gestrigen Sonntagabend stand er nun auf der anderen Seite der Mittellinie und verantwortete die Geschicke der Spielerinnen des HC Schmiden/Oeffingen. Mit Erfolg. Denn seine Entourage hat die nächste Auswärtshürde in der Regionalliga genommen und die Gastgeberinnen mit 28:26 (13:14) besiegt. „Es war der erwartet harte Kampf“, sagte Bühler nach dem Spiel und zeigte sich erleichtert. „Es war nicht so einfach für mich, die Trennung damals war schon ein Schlag ins Gesicht.“ Erfolgreichste Werferin beim nunmehr siebten Saisonerfolg des HC nacheinander war Rückraumspielerin Sara Kuhrt. Sie erzielte neun Tore, fünf davon bei fünf Versuchen vom Siebenmeterstrich.