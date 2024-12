Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Gelingt dem Spitzenreiter die perfekte Hinrunde?

1 Der HC-Trainer Sven Bühler spricht jetzt schon von einer „Wahnsinnsgeschichte“. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treten am Samstagabend, 19 Uhr, bei der HG Oftersheim/Schwetzingen an.











Zwölf Spiele haben die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen in dieser Regionalliga-Saison bereits bestritten. Und in allen Partien ist das Team um den Trainer Sven Bühler als Sieger vom Platz gegangen. An diesem Samstag (19 Uhr, Nordstadthalle in Schwetzingen) steht nun gegen die achtplatzierte HG Oftersheim/Schwetzingen das letzte Hinrundenspiel im Terminkalender des Spitzenreiters. Und die Frage ist: Gelingt dem Ensemble ein weiterer Sieg und damit die perfekte Hinrunde?