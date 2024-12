1 Starke Leistung in Göppingen: HC-Spielerin Linda Leukert Foto: Günter Schmid

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen bei der Bundesliga-Reserve von FA Göppingen mit 33:19.











Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben in der Regionalliga den nächsten Sieg verbucht – wenn auch recht glanzlos. In der EWS-Arena im Stauferland besiegte das Team um den Trainer Sven Bühler am Samstagabend vor knapp 100 Zuschauern die gastgebende Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen mit 33:19 (12:9). Das Punktekonto des Tabellenführers ist damit auf 24:0 angewachsen.