Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Der Taktik-Kniff war gar nicht nötig

Weiter ohne Punkteverlust: Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen um Trainer Sven Bühler.

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen in der Regionalliga nach großer Spielfreude gegen die Gäste des TV Flein mit 28:16.











Es war ein taktischer Kniff des Trainers Sven Bühler, die Handballerinnen des TV Flein in der vergangenen Woche größer zu reden, als es deren Tabellenplatz in der Regionalliga aussagt. Er hatte vermeiden wollen, dass seine Spielerinnen den nächsten Gegner unterschätzen. Nach dem souveränen 31:21-Auswärtserfolg beim bis dato punktgleichen TuS Schutterwald gastierte am Samstag der Tabellenvorletzte beim Ligaprimus HC Schmiden/Oeffingen. Die Befürchtung war unbegründet. Im Stile eines Aufstiegsfavoriten setzte der HC-Verbund sich vor den rund 150 Zuschauern in der Oeffinger Sporthalle mit 28:16 (15:8) durch.