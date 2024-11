Handball-Regionalliga: HC Schmiden/Oeffingen: Der nächste Härtetest

1 Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen wollen ihren Spitzenplatz verteidigen. Foto: Archiv

Die HC-Handballerinnen empfangen am Samstag den Drittliga-Absteiger TuS Steißlingen. Anpfiff ist um 20 Uhr.











Den ersten echten Härtetest in dieser Regionalliga-Saison haben die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen vor Wochenfrist gegen den TSV Bönnigheim erfolgreich gemeistert und mit 28:26 gewonnen. An diesem Samstag nun (20 Uhr, Sporthalle in Schmiden) wartet mit dem Drittliga-Absteiger TuS Steißlingen die nächste große Herausforderung für den noch verlustpunktfreien Tabellenführer. Der Trainer Sven Bühler ist indes überzeugt, dass seine Spielerinnen auch diese Hürde meistern werden. „Egal, welche Akteurin auf welcher Position zum Einsatz kommt: alle geben Vollgas.“ So könne derzeit auch der Ausfall der Spielmacherin Chiara Baur kompensiert werden, die wohl erneut wegen eines schmerzhaften Fersensporns ausfallen wird. Dafür kann Bühler wieder voll mit Kaja Ehrhardt planen, die von einem vierwöchigen Italien-Aufenthalt zurück ist, am vergangenen Spieltag Spielpraxis im Landesliga-Team sammelte und acht Treffer zum 38:29-Sieg beisteuerte. Viermal traf auch Louisa Steiner, die ebenfalls nach ihrer Schulterverletzung in der Zweiten auflief. Für sie komme ein Einsatz in der Ersten aber noch zu früh.