Handball-Regionalliga Frauen: „Natürlich wollen wir lieber an der Spitze als im Mittelfeld mitmischen“

Die junge Mannschaft der HSG Stuttgart/Metzingen II zählt zum Favoritenkreis – jedoch fahren manche Akteurinnen auch noch Doppelschichten.
Wenn man sich bei der unmittelbaren Konkurrenz umhört, dann ist die Sache eigentlich klar: Die Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen II werden nach dem unglücklichen Abstieg aus der dritten Liga Süd in der neuen Saison gleich wieder an der Spitze mitmischen und sind ein direkter Kandidat für den Wiederaufstieg. Aus den Reihen der Verantwortlichen bei der vor drei Jahren gegründeten Spielgemeinschaft der Stuttgarter Kickers mit dem Erstligisten aus dem Ermstal kommt zu diesen Vorschusslorbeeren zunächst einmal kein großer Widerspruch. Und dennoch tritt die neue Cheftrainerin Veronika Goldammer, seit 1. Mai im Amt, noch deutlich auf die Bremse: „Natürlich wollen wir lieber an der Spitze als im Mittelfeld mitmischen, aber wir müssen zunächst in der Liga ankommen und schauen, was die anderen Mannschaften so draufhaben“, sagt die 50-Jährige, die nach 19 Jahren in unterschiedlichen Funktionen beim TV Nellingen zum Nachbarn nach Möhringen gewechselt ist.