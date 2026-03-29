Handball-Regionalliga: Echterdinger Frauen nach acht Seiter-Toren kurz vor der Rettung

Beim 34:21-Sieg gegen den Tabellenletzten tut sich die HSG Leinfelden-Echterdingen 30 Minuten lang schwer, dann läuft es. Bereits klar ist, wie es auf dem Trainerposten weiter geht.
„Am Anfang ein bisschen Krampf“, befand die Trainerin Mona Binder. Dann aber, nach einem zwischenzeitlichen 9:10-Rückstand, sind die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen am Samstag doch noch ins Rollen gekommen. Am Ende stand gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Rintheim ein 34:21-Pflichtsieg, der das Filderteam dem Klassenverbleib einen großen Schritt näher bringt.