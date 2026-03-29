Handball-Regionalliga: Echterdinger Frauen nach acht Seiter-Toren kurz vor der Rettung

Aufgrund der Ergebnisse in der dritten Liga ist inzwischen klar, dass es in der eigenen Staffel maximal drei Absteiger geben wird. Behalten die Echterdingerinnen ihre beiden Punkte vom grünen Tisch aus dem Derby gegen die HSG Stuttgart/Metzingen II (wie berichtet, Einspruchsfrist läuft noch), wären sie sogar bereits durch. In diesem Fall kämen sie gegenüber dem Drittletzten Schwaikheim auf ein Vier-Zähler-Polster, dies bei nur noch zwei ausstehenden Spieltagen plus des gewonnenen direkten Vergleichs. Unabhängig davon ergibt sich in der nächsten Partie am 11. April zuhause gegen den Vorletzten HSG Freiburg II eine Matchballchance. „Erfüllen wir auch diese Aufgabe, wären wir mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Binder, die wie ihr Co-Trainer Benjamin Schwarz für eine weitere Saison bleiben wird. Beide haben unabhängig von der künftigen Klassenzugehörigkeit verlängert.