Die Frauen der HSG Leinfelden-Echterdingen unterliegen dem Tabellenführer HSG Stuttgart/Metzingen II mit 25:26. Von der neuen Trainerin gibt es Lob, aber auch einige Kritik.
Was wäre gewesen, wenn sie schneller so in die Gänge gekommen wären? Oder wenn die Begegnung noch zwei, drei Minuten länger gedauert hätte? „Dann hätten wir es geschafft“, ist die Trainerin Mona Binder überzeugt. Doch „Hätte, wäre, wenn“ zählen bekanntlich nicht. Tatsächlich haben die Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen am Samstagabend zwar eine starke Aufholjagd hingelegt – allerdings ohne Happy End für sie. Am Schluss stand im Regionalliga-Derby gegen den somit weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführer HSG Stuttgart/Metzingen II eine knappe 25:26-Heimniederlage.