Handball: Olympia kann kommen: Nationalteam besiegt auch die Ungarn

Die Farbe Rosa dominierte am Freitagabend rund um den Stuttgarter Wasen, was in dem Konzert von Pink in der MHP-Arena begründet war. Da fielen die Trikots der deutschen Handballer in der benachbarten Porsche-Arena optisch in ihrem schwarz schon etwas ab, auch wenn es keinen Grund gab, Trauer zu tragen. Schon nach dem letzten Sieg in der Olympia-Vorbereitung gegen Frankreich hatte deren Superstar Nikolai Karabatic ja gelobt: „Die können jeden schlagen.“