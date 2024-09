Handball Oberliga Württemberg: Zu viele Fehler im Angriff kosten den Sieg

1 Trainer Henning Fröschle hadert mit der Chancenauswertung seines Teams. Foto: Baumann

Im Heimspiel retten die Männer der SG Schozach-Bottwartal gegen den TV Oeffingen ein 22:22 und ärgern sich dennoch über das Unentschieden.











So hatte sich Schozach-Trainer Henning Fröschle den Sonntagnachmittag nicht vorgestellt. Eigentlich hätte man sich über einen gewonnenen Punkt in wortwörtlich letzter Sekunde freuen können. Immerhin donnerte Martin Kienzle den Siebenmeter zum 22:22-Endstand eine Sekunde vor Schluss ins gegnerische Netz. Doch die Oberliga-Württemberg-Begegnung in der Langhanshalle gegen den TV Oeffingen sprach insgesamt eine andere Sprache. Das bestätigte auch Fröschle enttäuscht: „Das war heute eindeutig ein Punktverlust und tut weh.“