Handball Oberliga Württemberg: SV Leonberg/Eltingen: Klare Worte – richtige Reaktion

1 Neun Tore für den SV Leonberg/Eltingen gegen die SG Weinstadt: Yannik Oral Foto: Andreas Gorr

Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen schlägt die SG Weinstadt 33:30, nachdem Coach Oliver Cicione sein Team in die Pflicht genommen hat. Der Redebedarf war hoch.











Situationen wie die nach dem Schlusspfiff in der Halle in Weinstadt-Beutelsbach hat Oliver Cicione in dieser Saison noch nicht häufig erlebt. Der Trainer des Handball-Oberligisten SV Leonberg/Eltingen war rundum zufrieden. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Cicione voller Zufriedenheit und Überzeugung, „dieser Erfolg war eine Willensleistung.“