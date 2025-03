Handball-Oberliga Württemberg: SV Kornwestheim: SVK-Handballerinnen vor hoher Hürde bei der MTG Wangen

1 SVK-Trainer Rafet Oral wird am Wochenende alleine die Verantwortung tragen. Trainerkollegin Cornelia Dorschner fehlt voraussichtlich gegen die MTG Wangen. Foto: Baumann/Rahn

Erstmals in der Rückrunde der Handball-Oberliga müssen die Frauen des SV Kornwestheim auswärts ran. Am Wochenende steht die weite Reise zur MTG Wangen ins Allgäu an. Die Trainerin wird dann fehlen.











Nach vier Heimspielen zum Rückrundenstart treten die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim am Samstagabend um 18 Uhr auswärts bei der MTG Wangen an. Das Trainerteam bremst nach dem überaus gelungenen Start in das neue Jahr allerdings ein wenig die Erwartungen. „Dieses Spiel ist viel schwieriger als zuletzt gegen den Tabellendritten, die HSG Böblingen/Sindelfingen“, warnt das Trainerduo Cornelia Dorschner und Rafet Oral.