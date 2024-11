1 Verena Müller war mit zehn Toren die überragende Spielerin beim SVK. Foto: Peter Mann

Am vierten Spieltag konnten die Frauen des SV Kornwestheim endlich in der Osthalle spielen und letztlich mit 36:31 gegen die MTG Wangen gewinnen.











Bei den Spielerinnen des SV Kornwestheim stimmte am Samstagabend nicht nur die Einstellung, sondern auch die sportliche Leistung. Die Handballerinnen holten sich am vierten Spieltag der Oberliga Württemberg in ihrem ersten Heimspiel sogleich den ersten Sieg. Die Lurchis sicherten sich gegen die MTG Wangen einen nie gefährdeten 36:31 (20:16)-Triumph.