Handball Oberliga Württemberg: SGSB-Team wünscht sich Punkte in der warmen Halle

Niklas Hug und sein Team hoffen auf einen Heimsieg.

Die Männer der SG Schozach-Bottwartal treten in der Oberliga Württemberg im Heimspiel gegen den Absteiger SG H2Ku Herrenberg an.











Die Heizungsprobleme in der Langhanshalle sind behoben und dem nächsten Heimspiel der Oberliga Württemberg-Männer der SG Schozach-Bottwartal steht somit nichts im Weg. Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr haben die Beilsteiner die SG H2Ku Herrenberg zu Gast. Herrenberg ist aus der einstigen BWOL abgestiegen und hat zuletzt drei Siege in Folge gefeiert. Der Saisonauftakt lief damit für den BWOL-Absteiger Herrenberg nicht gerade nach Maß. Im Auftaktspiel mussten sich die Liganeulinge knapp gegen die SG Weinstadt geschlagen geben. Zu Hause folgte dann ein Unentschieden gegen die SG Lauterstein. Dann allerdings folgte ein deutlicher Triumph bei der SG BBM Bietigheim, bevor man zwei weitere Niederlagen gegen den TV 1893 Neuhausen/Erms und den TSV Wolfschlugen einfuhr. Doch zuletzt lief es bei den Herrenbergern: drei Siege in Folge.

Mit einer Ausbeute von 9:7 Punkten stehen die Gäste von Sonntag mittlerweile wieder nach dem TSV Wolfschlugen ganz oben in der Tabelle. Die fast komplett neu formierte Mannschaft hat sich mittlerweile gut eingespielt und brennt sicherlich darauf die Siegesserie unter dem Langhans fortzuführen. Doch da haben die Gastgeber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Lesen Sie auch Nach dem knappen Auswärtssieg vergangene Woche bei der SG Lauterstein, möchte die Sieben um Interimstrainer Markus Hönig auch zu Hause weitere wichtige Punkte sammeln. Schließlich steht man mit 6:8 Punkten noch immer im unteren Drittel der Tabelle. Eine Zone, die man möglichst bald verlassen will. Gegen die ausgeglichene und körperlich starke Mannschaft aus Herrenberg wird dies definitiv wieder keine einfache Aufgabe werden, mit einer erneuten konzentrierten und konsequenten Leistung sollte ein Heimsieg jedoch allemal zu holen sein.