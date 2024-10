Handball Oberliga Württemberg: SGSB-Männern entgleitet am Ende das Spiel

SGSB-Männern entgleitet am Ende das Spiel

Maxim Gries steuerte sieben Treffer zum Handall-Krimi bei.

Männer der SG Schozach-Bottwartal belohnen sich bei TSV Schmiden nicht und verlieren mit 33:34 (16:12).











Die Oberliga Württemberg-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen dem TSV Schmiden nach hektischen Schlussminuten. Den Beilsteinern gelang es nicht, die Konzentration bis zum Ende hochzuhalten und sie standen beim 33:34 (16:12) ohne Punkte da. Um kurz nach 20 Uhr am Samstagabend hätte niemand auf ein bitteres Ende für die Beilsteiner getippt. Mit einem 4:0-Lauf startete das Team von Trainer Henning Fröschle in die Partie. Nach einer knappen Viertelstunde führten die Beilsteiner mit 16:11. Diesen Vorsprung konnten die Männer halten und eine verdiente 16:12–Führung in die Pause nehmen.