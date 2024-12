Handball-Oberliga Württemberg: SG Schozach-Bottwartal: Spannung zum Jahresabschluss

1 Jan-Paul Kürschner hat mit der SG Schozach-Bottwartal eine schwere Auswärtspartie vor der Brust. Foto: /Avanti/Ralf Poller

Es ist das letzte Spiel in diesem Jahr: Die Männer der SG Schozach-Bottwartal treten in der Handball-Oberliga Württemberg um 20 Uhr beim aktuellen Tabellenvierten HSG Langenau/Elchingen an. „Da ist die Halle immer voll und die Stimmung gut“, freut sich Neu-Trainer Timo Stauch auf die Begegnung in der Pfleghofhalle in Langenau. Gleichwohl weiß der Coach, dass die Aufgabe für seine Recken nicht einfach werden wird, denn die HSG-Akteure erweisen sich als besonders heimstark.