Handball-Oberliga Württemberg: SG Schozach-Bottwartal: Schozach-Männer möchten den Anschluss bekommen

1 Auf die SG Schozach-Bottwartal um Jan-Paul Kürschner (rechts) wartet ein enges Duell mit dem TV Deizisau. Foto: Archiv/Ralf Poller/Avanti

Die Männer der SG Schozach-Bottwartal laden den Absteiger TV Deizisau unter den Langhans ein. Die Gäste sind nach drei Pleiten in Folge angeschlagen.











Link kopiert



Zum Sonntagstanz ab 16 Uhr haben die Handballer der SG Schozach-Bottwartal den diesjährigen Absteiger, den TV Deizisau, zu Gast. Trotz eines gelungenen Starts in die Saison strauchelten die Deizisauer zuletzt. Aber auch die Schozach-Männer mussten nach zwei Siegen zuletzt wieder eine 26:31 (14:15)-Auswärtsniederlage bei der SG BBM Bietigheim II einstecken. Es bleibt daher spannend, wer sich in diesem Oberliga-Duell in der Langhanshalle durchsetzen wird.