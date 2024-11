Handball Oberliga Württemberg: Nervenstark in der Druckphase

1 Niklas Hug (mitte) steuerte fünf Treffer zum Auswärtssieg in Lautstein bei. Foto: Ralf Poller/Avanti/Avanti

Männer der SG Schozach-Bottwartal schlagen Lauterstein. Trainersuche beim Handball-Oberligisten hält an.











Link kopiert



Christoph Hauser war vor allem erleichtert. „Der Sieg tut uns gut. Wir haben in den entscheidenden Phasen der Partie die Nerven behalten“, sagt der Abteilungsleiter der SG Schozach-Bottwartal nach dem 26:25 (15:12) seines Teams bei der SG Lauterstein in der Oberliga Württemberg. Es war die gewünschte Reaktion der Mannschaft, nachdem sich der Verein unter der Woche von Coach Henning Fröschle getrennt hatte. Gegen Lauterstein wurde die Sieben vom bisherigen Co-Trainer Markus Hönig sowie Benedikt Nentwich, dem Trainer der zweiten Mannschaft gecoacht. „Wir sind dran, so schnell wie möglich Ersatz zu finden“, sagt Christoph Hauser.