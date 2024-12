Handball Oberliga Württemberg: Männer der SG Schozach-Bottwartal erneut chancenlos in der Crunchtime

1 Für Niklas Hug und die SGSB reichte es wieder nicht für zwei Punkte. Foto: Ralf Poller/Avanti/Avanti

Handballer unterliegen beim TV Neuhausen/Erms mit 26:31 und kassieren damit die dritte Niederlage in Serie.











Link kopiert



In einer eng umkämpften Oberliga-Begegnung unterliegen die Handballer der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend dem TV Neuhausen/Erms. Mit 26:31 n müssen sie sich trotz gelungener Anfangsminuten geschlagen geben. In der Schlussviertelstunde gaben die Beilsteiner zum wiederholten Mal unnötigerweise die Partie endgültig aus der Hand. Nach den Misserfolgen gegen den TV Deizisau und der SG BBM Bietigheim ist es die dritte Niederlage in Folge.