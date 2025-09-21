Handball Oberliga: Wildcats schlafen zu lange und verpatzen Saisonstart

1 Simona Schmaderer war mit sieben Toren beste Werferin der Wildcats bei der Oberliga-Premiere. Foto: Andreas Gorr

Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen verlieren den Saisonauftakt in der Oberliga gegen den TuS Ottenheim mit 28:32. 20 schwache Minuten entscheiden das Spiel.











Link kopiert



Alles neu bei den in die Oberliga aufgestiegenen Wildcats: neue Liga, neuer Trainer, neue Gegner. Gegen TuS Ottenheim, den Vorjahreszweiten der Oberliga Südbaden, fand die SV-Mannschaft schwer in die Partie, Trainer Frank Gehrmann sah „schwache erste 20 Minuten“, die er auf den Umstand der Liga-Premiere zurückführte: „Wir waren nervös, wollten zu viel und das ging komplett nach hinten los.“