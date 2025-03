Handball Oberliga: Unangenehmer Gast im Leonberger Wohnzimmer

1 Im Hinspiel gab es für die SV Leonberg/Eltingen mit Roman Salathe (Mi./gegen SG-Spieler Maurice Herter) eine Niederlage. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen empfangen am Samstag die SG BBM Bietigheim 2, gegen die es meist Niederlagen gab. Zwei Spieler hat Trainer Christian Auer im Fokus.











Die Serie des SV Leonberg/Eltingen in der Oberliga ist vor der Pause am Faschings-Wochenende beim 35:37 bei der SG Lauterstein nach sechs Siegen in Folge gerissen. „Jede Serie endet einmal“, sagt Trainer Christian Auer, „ärgerlich war, dass diese Niederlage vermeidbar gewesen wäre. Die gesamte Mannschaft inklusive mir hat nicht die beste Leistung abgeliefert.“