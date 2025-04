Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Zu viele Fehler nach der Pause

1 Christoph Köngeter traf bei der Niederlage in Herrenberg zweimal für den TV Oeffingen. Foto: Archiv Günter Schmid

Die Oberliga-Handballer des TV Oeffingen unterliegen der SG H2Ku Herrenberg mit 30:34.











Die Hoffnung des TV Oeffingen, zumindest gegen einen der 13 Oberliga-Gegner das Feld in dieser Saison zweimal als Sieger zu verlassen, ist geplatzt. Nach dem 30:26-Hinrundensieg gegen die SG H2Ku Herrenberg unterlagen die Schützlinge von Trainer Benjamin Brack nun am Samstag im zweiten Aufeinandertreffen im Gäu ihrerseits mit 30:34. „Es wäre auch diesmal möglich gewesen, etwas Zählbares zu holen, aber wir haben uns ein paar Fehler zu viel geleistet“, sagte Brack, der den Verein nach dem abschließenden Saisonspiel am Sonntag, 17 Uhr, zuhause gegen den TSV Deizisau nach vier Jahren im Amt verlassen wird.