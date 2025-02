Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Unaufhaltsam dem Abstieg entgegen

1 Oeffingens Torhüter Kay Siemer verhinderte eine noch höhere Niederlage. Foto: Archiv/Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen verlieren auch gegen die Gäste desSV Leonberg/Eltingen – 26:35 (13:16).











Link kopiert



Nach der Pause und einem Rückstand von 13:16 entstand der Eindruck, als könnten die Handballer des TV Oeffingen das Spiel in der Oberliga gegen die Gäste des SV Leonberg/Eltingen noch zu ihren Gunsten entscheiden. Sie kamen am Samstagabend vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Sporthalle bis auf zwei Tore heran, kämpften und waren fast auf Augenhöhe mit ihren Gegnern. Doch dieser Eindruck verblasste Minuten später. Jetzt mussten sie abreißen lassen. Und letztlich endete diese Begegnung wie die allermeisten in dieser Runde – mit einer Niederlage. 26:35 lautete das Endergebnis. „Wir haben von der 40. Spielminute an fast keinen Zweikampf mehr gewonnen. Dann haben wir den Glauben verloren und sind überrannt worden“, sagte Benjamin Brack, der Trainer des TV Oeffingen, nach der zwölften Saisonniederlage.