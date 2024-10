Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Sebastian Bürkle übernimmt die Trainerrolle

1 Die Handballer des TV Oeffingen warten weiter auf den ersten Sieg in der Oberliga. Foto:

Die Handballer des TV Oeffingen verlieren bei der SG Lauterstein mit 31:38 und bleiben am Tabellenende.











Für den Trainer Benjamin Brack kam dieses Spiel ungelegen; er ist in seinen Bewegungen eingeschränkt, ein Bandscheibenvorfall plagt ihn. Weil auch sein Assistent Michael Laufer krankheitsbedingt ausgefallen war, ist Sebastian Bürkle bei den Handballern des TV Oeffingen eingesprungen. Der 33-Jährige hatte ja bis Frühjahr 2023 noch selbst das Oeffinger Trikot getragen. Doch sein Einsatz an der Seitenlinie, gemeinsam mit dem etatmäßigen Co-Trainer Marc Bürkle, blieb am Samstagabend erfolglos. Die Mannschaft um den sechsfachen Torschützen Marcel Meyer verlor bei der SG Lauterstein mit 31:38 (18:19) und bleibt damit weiterhin am Tabellenende der Oberliga Württemberg. „Der Gegner war in den entscheidenden Phasen einfach besser. Wir haben den Moment verpasst, das Spiel zu drehen“, sagte Sebastian Bürkle.