Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Schmerzhafte Anstrengungen

1 Kreisläufer Timo Zoller trifft dreimal für die Handballer des TV Oeffingen. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen um den Kreisläufer Timo Zoller verlieren in der Oberliga Württemberg gegen den Tabellenführer TSV Wolfschlugen mit 25:31 (11:15) und verbleiben sieglos am Tabellenende.











Als der Routinier Markus Lang in der 17. Spielminute die 7:6-Führung erzielte, war die Handballwelt für den gastgebenden TV Oeffingen noch in Ordnung. Die Mannschaft um den Trainer Benjamin Brack hatte am Samstag in heimischer Sporthalle mit dem Tabellenführer TSV Wolfschlugen gut mitgehalten. Doch zehn Minuten und – lediglich – ein Tor später sah diese Welt schon ganz anders aus. Beim Stand von 8:14 war jetzt schon ein deutlicher Leistungsunterschied zu erkennen. Dieser blieb hernach bis zum Spielende bestehen. Und so verloren der Kreisläufer Timo Zoller und seine Mitspieler diese Begegnung in der Oberliga Württemberg letztlich mit 25:31 (11:15) und verbleiben sieglos am Tabellenende.