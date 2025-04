Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Ligaschlusslicht gelingt dritter Heimsieg in Folge

1 Oeffingens Lucas Frey mit überragender Leistung vor der Pause. Foto: /Günter Schmid

Die Oberliga-Handballer des TVOe gewinnen gegen die Gäste der HSG Langenau/Elchingen mit 35:30.











Benjamin Brack, der zum Saisonende scheidende Trainer der Oberliga-Handballer des TV Oeffingen, durfte am Samstag zufrieden sein. Sein Team, das längst als Absteiger in die Verbandsliga feststeht, hat noch einmal gezeigt, dass es, wenn nicht von Krankheiten oder Verletzungen zahlreicher Spieler gezeichnet, zu erfolgreichem Handball fähig ist. Gegen den Tabellensechsten HSG Langenau/Elchingen gewannen die Oeffinger vor eigenem Publikum völlig verdient mit 35:30 (22:19). Lediglich beim 0:1 und 1:2 war der TVOe in Rückstand gelegen, nach dem 3:2 gab das Team die Führung dann aber bis zur Schlusssirene nicht mehr ab. Der Erfolg war bereits der dritte in Folge in heimischer Halle gegen ein Spitzenteam der Liga (29:28 gegen den TV Neuhausen/Erms; 36:31 gegen den TV Flein).