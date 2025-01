Handball-Oberliga: TV Oeffingen: In dieser Aufstellung nicht konkurrenzfähig

1 Bastian Treiber vom TVOe Foto: Maximilian Hamm

Wer einen Einblick bekommen möchte, wie es um die aktuelle Personalsituation bei den Handballern des TV Oeffingen bestellt ist, der kann die Spielberichte der beiden Begegnungen in dieser Oberligasaison gegen das Team der SG Schozach-Bottwartal zur Hand nehmen. Von den Torschützen aus dem Hinspiel – ein 22:22-Unentschieden Ende September des vergangenen Jahres – waren beim Rückspiel am Sonntagabend in der heimischen Sporthalle nur noch Lion Haase und Julian Maier mit jeweils drei Treffern erfolgreich. Alle anderen, also Tim Köhler, Maximilian Wögerer, Maximilian Pfeil, Simon Merz und Robin Paul, konnten heuer verletzungsbedingt nicht mitmischen. Die Mannschaft um den Trainer Benjamin Brack verlor vor den rund 250 Zuschauern mit 23:31 (13:17) und wird sich eingestehen müssen, dass sie in dieser Aufstellung in dieser Oberliga nicht konkurrenzfähig ist. „Wir haben zwar gut gekämpft, hatten aber in der zweiten Spielhälfte keine klare Spielsteuerung mehr“, sagte Benjamin Brack.