Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Erst überragend, dann geht die Kraft aus

Zufrieden mit dem Auftaktergebnis: Oeffingens Trainer Benjamin Brack

Die Handballer des TV Oeffingen erzielen am Sonntagabend bei der SG Schozach-Bottwartal ein 22:22-Remis.











Der erste Termin für die Handballer des TV Oeffingen in der Oberliga Württemberg war aufgrund von Schiedsrichtermangel abgesagt worden. Am Sonntagabend durfte die Mannschaft um den Trainer Benjamin Brack endlich ran, und dieser Auftritt bei der SG Schozach-Bottwartal hatte in der Schlussphase so viele Szenen zu bieten, die reichen für gewöhnlich für zwei Spiele. Am Ende trennten die beiden Teams sich in der Langhanshalle in Beilstein mit einem 22:22-Unentschieden. „Wir haben in der ersten Spielhälfte eine überragende Abwehr gespielt, hinten raus ist uns dann etwas die Kraft ausgegangen“, sagte Benjamin Brack. Vor der Begegnung wäre er wohl mit einer Punkteteilung zufrieden gewesen; doch anschließend haderte er ein wenig damit, dass seine Mannschaft rund zehn Minuten vor dem Ende mit 20:18 vorn gelegen war und die Chance auf eine Drei-Tore-Führung gehabt hatte. Sie war dann oftmals in Unterzahl, deshalb konnte sie nicht mehr zulegen.