Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Ein Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf

1 Benjamin Brack Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen trennen sich am Samstag beim Team der SG Weinstadt mit einem 31:31-Unentschieden – es ist ihr erstes Erfolgserlebnis in 2025.











Der Trainer Benjamin Brack war am Samstag mit wenig Erwartungen zum Auswärtsspiel gefahren. Er hatte nur acht fitte Feldspieler zur Verfügung, auch deshalb waren seine Erfolgsaussichten bei der SG Weinstadt eher gering. Benjamin Brack wurde überrascht. Denn die Handballer des TV Oeffingen zeigten am Abend trotz der angespannten Personal- und Tabellensituation eine couragierte Vorstellung und erreichten in dieser Begegnung ein 31:31-Unentschieden – es war das erste Erfolgserlebnis in diesem Jahr für den Tabellenletzten der Oberliga Württemberg. „Es war gut für die Moral“, sagte der Oeffinger Coach, der die Mannschaft noch bis zum Ende dieser Saison anleiten wird.