Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Der Kampf allein bringt wieder keine Punkte

1 Simon Merz vom TVOe Foto: Maximilian Hamm

Die TVOe-Handballer verlieren bei der HSG Langenau/Elchingen mit 29:34. In der Abteilung laufen erste Planungen für die nächste Saison.











Yannick Seeger, Robin Stöhr und Luis Westner sind interessante Spieler, würde der Trainer Benjamin Brack wahrscheinlich sagen. Doch das Trio ist in dieser Saison beim Regionalligisten VfL Waiblingen aktiv, also keine Hilfe für die Handballer des TV Oeffingen eine Klasse tiefer in der Oberliga. Diese Hilfe könnten sie allerdings dringend gebrauchen, denn nach der 29:34-Niederlage am Samstagabend bei der HSG Langenau/Elchingen wartet die Mannschaft um Benjamin Brack weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Nun ist es ja aber zumindest eine gute Nachricht für den TVOe, dass Yannick Seeger, Robin Stöhr und Luis Westner, das hat der Sportliche Leiter Claudio Trovato jüngst verkündet, in der nächsten Saison das Oeffinger Trikot tragen werden. „Das ist ein deutliches Signal“, sagt Claudio Trovato im Hinblick auf die nächste Runde – ob weiterhin in der Oberliga, oder aber nach einem möglichen Abstieg auch in der Verbandsliga.