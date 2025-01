Handball-Oberliga: TV Oeffingen: Das Problem ist die Defensive

1 Lion Haase vom TVOe Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen verlieren am Samstagabend beim TV Weilstetten mit 33:36 und bleiben damit in der Oberliga abgehängt am Tabellenende.











Maximilian Wögerer war am Samstagabend nach einer Spielpause in die Abwehrformation zurückgekehrt. Aber sein Auftritt mit den Handballern des TV Oeffingen war zunächst von kurzer Dauer. Bereits bei seiner ersten Aktion verletzte er sich, musste raus und kam erst später zurück aufs Feld. Weil auch Robin Paul noch vor der Halbzeit ausfiel, war der Plan des Trainers Benjamin Brack früh dahin. Die eh schon schwierige Situation beim Tabellenletzten wurde noch schwieriger. Die Defensivleistung reicht so in der Oberliga Württemberg nicht, die Gäste aus Oeffingen verloren beim TV Weilstetten mit 33:36 (15:19) und bleiben damit abgehängt am Tabellenende. „Wenn du auswärts 33 Tore wirfst, musst du das Spiel auch gewinnen“, sagte Benjamin Brack.